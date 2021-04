Landratskandidat Marquardt ist begeistert: In Sollstedt entsteht etwas Tolles

Sollstedt. Der Kandidat der Linken ist auf Wahlkampf-Tour und besucht dabei auch ein Wohnprojekt, das ihn überzeugt. Die Stärkung des ländlichen Raumes ist ihm wichtig.

Sollte Matthias Marquardt (Linke) am 25. April zum neuen Landrat gewählt werden, will er den ländlichen Raum in seiner Amtszeit stärken. Deshalb ist der Kandidat gegenwärtig im Landkreis unterwegs, um verschiedene Projekte zu besuchen.

„So habe ich mir beispielsweise ein Wohnprojekt in Sollstedt angeschaut“, berichtet Marquardt. „Hier entsteht ein Wohnhaus, indem noch in diesem Jahr die ersten Mieter einziehen können. Das Ganze steht dabei unter dem Motto des generationenübergreifenden Wohnens. Genau solche Projekte sind es, die unseren Landkreis voranbringen werden.“

In Sollstedt werde durch Glasfaseranschluss in jeder Wohnung des Bauprojektes einerseits moderner Wohnraum geschaffen, andererseits seien die Wohnungen auch besonders barrierearm. Es seien Bereiche sowohl für Familien mit Kindern als auch für Senioren vorgesehen. Es entstehe attraktiver Wohnraum für junge Menschen. So könne man eine Abwanderung stoppen, meint Marquardt. Und ältere Menschen erhalten einen geeigneten Wohnraum, so dass sie ihren Heimatort ebenfalls nicht verlassen müssen.

„Hier entsteht etwas Tolles“, ist der Landratskandidat begeistert. „In den kommenden Wochen will ich weitere Projekte besuchen und noch viele Gespräche führen. Es geht nicht immer darum, das Rad neu zu erfinden. In unseren Kommunen leben viele Menschen, die Großartiges leisten. Ihnen muss man zuhören und ihre Innovationen und Ideen stärken“, ist sich Marquardt sicher.