30 Jahre Einheit: „Wir waren nur wenige“

Nichts von dem, was Mathias Wienecke in seinen ersten 30 Lebensjahren in der DDR staatlicherseits erfahren musste und ertragen hat, spricht dafür, dass er sich heute den Linken zugehörig fühlt. Aber so groß seine Distanz schon damals zur SED war, so wenig sah er sich durch die Blockparteien vertreten. Er durfte kein Abitur machen, weil er nicht bereit war, sich für die Armee zu verpflichten. Er wurde zu den Bausoldaten eingezogen, als seine Frau mit dem dritten Kind schwanger war. Die Stasi hatte ihn im Visier. Als er Anfang Dezember 1989 in Gotha in den dortigen Sitz der Staatssicherheit eindrang, fand sich der Name seines Vaters, eines Pfarrers, auf einer Internierungsliste. „Das war einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Da ist mir so richtig klar geworden, wie dicht das alles an meiner Familie dran war“, sagt er. Wienecke war damals Diakon, heute unterrichtet er an der Evangelischen Schule für soziale Berufe in Eisenach und ist weiterhin vielfältig engagiert.

Die heutigen Linken sind nicht mehr die alten SED-Leute

Zur aktuellen Lage sagt der Gothaer, der im vergangenen Jahr 60 wurde: „Die Zeiten, in denen gesagt wurde, die Linken sind die alten SED-Leute“, seien für ihn vorbei. „Das heißt noch lange nicht, dass ich sie wähle. Aber ich muss doch zur Kenntnis nehmen, dass 30 Jahre ins Land gegangen sind. Und dass in den vergangenen Jahren in Thüringen eben keine Politik gemacht wurde, bei der das Land bergab gegangen wäre – trotz aller Vorwarnungen, die es da gab.“ Wienecke findet wichtig, dass ehemalige SED-Funktionäre reinen Tisch machen, ehrlich mit sich selbst sind. „Ich habe großen Respekt vor denen, die eingestehen, dass sie etwas falsch gemacht haben.“

Generell hätte er sich gleich in den frühen 1990er-Jahren „mehr Ehrlichkeit im Umgang mit der Vergangenheit“ gewünscht. Das Wort vom „Wendehals“ fällt ihm ein. „Das Totschweigen, Drüberweggehen und Schönreden“ ist aus seiner Sicht ein Übel gewesen – und zwar in der ganzen Gesellschaft und nicht nur bei ehemaligen SED-Parteigängern. Wienecke, der unter Stasibeobachtung gestanden hat, suchte das Gespräch mit Spitzeln und Zuträgern. Er wollte verzeihen, aber für unverzeihlich hielt er die Rechtfertigungen ihm gegenüber. „Das kann ich nicht aushalten, denn ich habe darunter gelitten, was die Stasi mit mir gemacht hat. Ich habe Angst gehabt“, sagt er.

Die Sitzung am 5. Februar im Landtag sah er im Fernsehen – „und als das Ergebnis des dritten Wahlgangs vorgelesen wurde, dachte ich zuerst: Das kann nicht wahr sein. Und als Herr Kemmerich gefragt wurde, ob er die Wahl annehmen will, sagte ich: Nein, nein, nein. Lass es.“ Kemmerich sei wohl gar nicht klar gewesen, was passieren würde, wenn er Ja sagt. „Ich war geschockt. Dass so getrickst wird. Das ist eine Missachtung von allem, was ich mir unter Demokratie vorstelle.“

Dabei ist am Wahlverfahren nichts juristisch anzufechten. „Aber Demokratie heißt, dass die Abgeordneten ihr Mandat, das sie vom Volk erhalten haben, wirklich ernst nehmen. Und dabei muss man zur Kenntnis nehmen, dass Bodo Ramelow hier in Thüringen eine starke Rolle hat, egal, wie ich dazu stehe. Mehr als zwei Drittel würden ihn direkt wählen, wenn das möglich wäre.“ Die Parteidisziplin, die von oben durchregiert werde, sei „problematisch“.

Neben einer starken Linken gibt es eine starke AfD im Land. „Für mich ist das schwer zu fassen. Da ist einer, der wirklich Faschist genannt werden darf – und Menschen wählen ihn. Aus meiner Geschichte, aus allem, was ich weiß, ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass es so eine große Zahl an Menschen gibt, die dazu sagen: Das interessiert mich nicht.“ Womöglich sei es also doch Protest, der hinter vielen Wahlentscheidungen stecke – und nicht politisches Interesse. „Eine hohe Unzufriedenheit greift die AfD ab. Das spüre ich“, sagt Wienecke. Auf der Suche nach den Gründen kommt er auf „viel tieferliegende Verletzungen“ zu sprechen: „Ich glaube, dass auch nach 30 Jahren ganz ganz viele Menschen das Gefühl haben, Deutsche zweiter Klasse zu sein, nicht wirklich angekommen zu sein in diesem Land.“ Es handele sich dabei vor allem um Emotion. „Es ist Realität, dass Menschen sich abgehängt und nicht wertgeachtet fühlen. Und die Dünnhäutigkeit an der Stelle bringt die Grundhaltung mit sich: Alles, was kommt, könnte gegen mich gerichtet sein. Und ständig gibt es die Angst, zu verlieren. Selbst wenn es einem gut geht“, so seine Einschätzung. Wienecke sagt auch: „Ich kann mit dieser Freiheit nichts anfangen, wenn ich nicht bei mir angekommen bin. Dazu gehört eine politische Haltung: Hier stehe ich. Das macht mich angreifbar, aber auch wahrnehmbar“, stellt er fest.

Als Jugend-Diakon erlebte er, was Umbruch für junge Leute bedeutet

Wichtig sei „Sprachfähigkeit“, um argumentieren zu können. „Das setzt voraus, dass ich mich politisch bilden und mich mit den Themen auseinandersetzen. Und da passiert zu wenig. Schimpfen, meckern ist einfacher. Feindbilder machen es leichter, an der Oberfläche zu bleiben“, umreißt er die Situation.

Bei den Jüngeren im Lande stellt er zudem „viel Unkenntnis“ fest, aber auch, dass sich wenige „die Mühe machen wollen, sich mit Politik zu beschäftigen“. Mit der Jugend kennt er sich aus: Als Diakon hatte er zunächst in den 1980er Jahren in Oranienburg mit Jugendlichen gearbeitet, ehe er sich in Gotha West um kirchliche Jugendarbeit kümmern konnte – über die DDR-Endzeit und friedliche Revolution hinaus bis in die Mitt-90er-Jahre hinein, mit allen Herausforderungen, die diese Zeit mit sich brachte: Radikalisierung, Drogen, völlig überforderte Eltern, Arbeitslosigkeit... Diese Zeiten sind vorbei, haben aber Nachwirkungen. Letztendlich sei es immer einfacher, auf „die da oben“ zu schimpfen. Neu sei das alles nicht: „Auch vor 30 Jahren waren wir nur wenige“, erinnert er an die Zeit zwischen Herbst 1989 und der deutschen Einheit 1990. Wienecke baute den „Demokratischen Aufbruch“ (DA) mit auf – und wurde schnell vom Unbehagen befallen. Er fragte sich: „Wo bleibt hier die Bürgerbewegung? Sie wurde aufgefressen von den etablierten Parteien.“ Dorthin aber wollte Wienecke nicht. „Das könnte ich mir auch heute nicht vorstellen“, sagt er. Wienecke gründete damals die „Freien Wähler“ in Gotha mit: „Das war für mich der gute Weg, um lokal mitzumischen“. Er gehörte dem Stadtrat zunächst vier Jahre in der Opposition an: „Das war eine Schule – und ich habe gelernt, dass manche Entscheidungen sehr schwer zu treffen sind: Die hohen Kredite, die wir aufnahmen. Die vielen Entlassungen gerade auch in den Kindergärten, die man mitgetragen hat. Gefühlt macht man sich schuldig“, so sein Eindruck. „Noch schwieriger“ sei es für ihn geworden, als seine Gruppierung dann Teil der Mehrheitskoalition wurde und sich damit Kompromissen unterzuordnen hatte. „Das war nicht mehr meins – und mit meinem beruflichen Wechsel nach Eisenach bin ich ausgestiegen aus dem Stadtrat“, sagt er. Zwischenzeitlich war ihm seine Ausbildung staatlich anerkannt worden. Am liebsten hätte er, dem der Weg zum Abitur zu DDR-Zeiten verschlossen war, nach 1990 studiert. „Das war familiär und finanziell aber nicht drin“, sagt Wienecke. Er nutzte viele Möglichkeiten der Weiterbildung – so in der Mediation, der Theaterpädagogik und zuletzt in systemischen Familienstellen.

Unrecht zu benennen, Position zu beziehen: Das hat Mathias Wienecke schon bei seinem Vater erlebt, ohne dass dieser in besonderer Weise politisch aufgetreten wäre. „Er hat auch nicht davor zurückgeschreckt, mit Menschen das Gespräch zu suchen, von denen er wusste, dass sie Zuträger waren.“ Klar sein, das war die Devise. Wien-eckes Bruder, der ebenfalls zu den Bausoldaten eingezogen worden war, wurde dort drangsaliert. „Er hat echte Existenzangst gehabt, dass er seine Familie nie wieder sieht. Das war ganz schlimm.“

Die Kerzen von 1989 wie Staffelstäbe an die Jugend überreicht

Und wie ist es heute? „Die Polarisierung nimmt zu“, stellt Wienecke fest. „Eine lebenswerte Zukunft“ wünsche er sich mit Blick auf seine Enkel. Ihn freut, „dass sich Jugend engagiert und sich für Umwelt einsetzt. Ich habe die ganz große Hoffnung, dass die junge Generation wieder mehr Verantwortung übernimmt. Erlebt hat er das Ende vergangenen Jahres bei der von ihm initiierten Veranstaltung in Gotha, die nicht nur an den Herbst 1989 und das erste Friedensgebet erinnerte, sondern die auch ein Zeichen für die Zukunft setzte: Jugendliche erklärten sich bereit, sich in diesem Sinne weiter zu engagieren. „Es war für mich ein unglaublich berührender Moment, Kerzen wie Staffelstäbe überreichen zu können“, sagt Mathias Wienecke.