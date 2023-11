Tafeln in Thüringen meistern Turbulenzen

Erfurt. Ohne die Tafeln sähe es für viele armutsbetroffene Menschen schlecht aus. Doch in diesem Jahr gerieten auch einige Thüringer Tafeln in Turbulenzen.

In Thüringen sammeln mittlerweile 31 Tafeln überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind, und geben sie an Bedürftige ab. Jüngster Neuzugang im Thüringer Tafel-Landesverband ist die Lebensmittelausgabe in Waltershausen (Kreis Gotha), die von der Diakonie betrieben wird.

Bei der Mitgliederversammlung erinnerte Landesvorsitzende Beate Weber-Kehr jetzt aber auch an Turbulenzen, denen einige Tafeln in jüngster Zeit ausgesetzt waren: Die Tafel in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) etwa, die im Sommer schließen musste, werde in Trägerschaft der Stadt wieder geöffnet, vier Tafeln, die nach der Insolvenz des Trägervereins Talisa in der Luft hingen, seien vom Verein „Sozialaktiv“ übernommen worden und Ausgabestellen in Kölleda (Landkreis Sömmerda) und Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) von den Tafeln in Sömmerda und Suhl.

Kooperation mit Logistikdienstleister

Auf dem Prüfstand stehe jetzt die bis 31. Oktober befristete deutschlandweit einmalige Kooperation mit dem Logistikdienstleister Dachser, der schon zuvor mit einzelnen Tafeln zusammengearbeitet hatte. Das Projekt, so Weber-Kehr, habe sich „zu einer interessanten Alternative“ entwickelt, um schnell und günstig Paletten mit Großspenden an die Tafeln zu verteilen. Allein im Vorjahr wurden 2200 Paletten zentral verteilt. Dabei bewährt habe sich auch das neue Logistikzentrum in Ilmenau (Ilm-Kreis).

Erfreulich für die Tafeln: die Gewinnung der Fernsehlotterie als Sponsor. Beate Weber-Kehr zufolge haben in diesem Jahr 19 Tafeln eine Förderung beantragt – sie würden mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro unterstützt. Der Landesverband profitiere aber auch von Geldern der Deutschen Postcode Lotterie, die die Tafel-Strukturen stärken wolle. Im Amt einstimmig bestätigt wurde der Tafel-Landesvorstand, dem neben Beate Weber-Kehr Ralf Jungnickel, Klaus Weidhase, Marco Heilwagen und Jens Krausslach angehören.