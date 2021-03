5,7 Prozent Ungerechtigkeit: Landesfrauenrat fordert Männer zum Spenden auf

Eine Demonstrantin trägt ein Transparent am Internationalen Frauentag vor einem Jahr in Berlin.

5,7 Prozent. So groß ist der Anteil, den Frauen in Thüringen durchschnittlich weniger als Männer Lohn erhalten. Aus diesem Wert sind schon Faktoren wie Berufsfelder und Arbeitszeiten herausgerechnet.

Nicht nur Frauen, auch Männer sollten Lohngerechtigkeit einfordern. Das findet der Landesfrauenrat und ruft zum Protest gegen den Gender-Pay-Gap, die Lohnlücke auf. „#againstthegap“ heißt die Kampagne und fordert Männer auf, genau diese 5,7 Prozent von ihrem Nettogehalt einmalig zu spenden, und mit einem Foto öffentlich für diesen Protest Gesicht zu zeigen.

Geld soll beim Gewaltschutz zum Einsatz kommen

Die Spenden sollen der Notversorgung in den Frauenhäusern zu Gute kommen. Die Plätze für Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern flüchten müssen, sind in Thüringen ohnehin knapp bemessen, sagt Friederike Theile vom Landesfrauenrat. So sei der Zufluchtsort in Weimar aktuell voll belegt, man befürchte Frauen abweisen zu müssen. Das passiere in Thüringen immer wieder.

Mit der Notversorgung werde schnell und unbürokratisch Gewaltopfern und ihren Kindern geholfen, die mittellos Zuflucht in Frauenhäusern finden, sagte Theile. Weil ihnen ihre Männer den Zugriff auf das Konto verwehren, weil sie sehr kurzfristig und kaum mit dem Nötigsten die Wohnung verlassen mussten oder weil sie kein ausreichendes Auskommen haben.

Kampagne startet in sozialen Medien

In Thüringen gibt es aktuell etwa 172 Frauenhausplätze. Laut der Istanbul-Konvention müssten es jedoch rund 100 Plätze mehr sei, hieß es von der Linke-Fraktion. Die Konvention verpflichtet dazu, häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu verfolgen.

Heute, am 8. März, wird die Kampagne in den sozialen Medien online gehen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) werde mit seinem Foto den Anfang machen, weitere Männer sollen folgen.

Mehr Informationen unter www.landesfrauenrat-thueringen.de