Ärger an Zoo-Kasse: Dutzende Familien in Erfurt weggeschickt - So reagiert der Zoo

Erfurt. Am Sonntag bildete sich vor dem Zoo in Erfurt eine lange Schlange. Besucher wollten ihre letzte Chance nutzen, die Gutscheine der Familienkarte einzutauschen. Viele mussten draußen bleiben. Nun hat der Zoo reagiert.

Den Sonntagnachmittag wollten viele Eltern im Zoopark Erfurt verbringen. Darunter wollten nicht wenige die letzte Chance nutzen, ihre Familienkarten-Gutscheine ein- oder umzutauschen.

Gutscheine der Thüringer Familienkarte in Jahreskarten umwandeln

Wie MDR Thüringen berichtet, bildete sich dadurch vor dem Eingang eine lange Schlange. Eine Familie war demnach über 100 Kilometer angereist.

Mit der Thüringer Familienkarte hat jede Familie die Möglichkeit, mehrere Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote im ganzen Land vergünstigt oder kostenfrei zu besuchen. Das Gutscheinheft war am Sonntag letztmalig gültig.

Wie der Nachrichtensender weiter auf seiner Internetseite berichtet, wurde die Zookasse pünktlich gegen 15.30 Uhr geschlossen, obwohl noch mehrere Menschen in einer Schlange davor angestanden hatten.

So wurde von etwa der Hälfte derjenigen, die vergeblich angestanden hatten, Kontaktdaten gesammelt. Der Verband kinderreicher Familien wolle diese nun an den Zoo weitergeben. Der Verband hat das Verhalten des Zoos als "nicht familienfreundlich" bezeichnet.

Zoo verlängert Angebot

Am Montagnachmittag hat der Zoo auf den Andrang am Sonntag reagiert und teilte mit, dass die Familienkarte im Zoo nun bis zum 20. November eingelöst werden kann. Alle Inhaber haben die einmalige Möglichkeit, ihre restlichen Gutscheine an der Zookasse einzulösen, heißt es in der Mitteilung.

Die Verlängerung der Frist hatte das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie gemeinsam mit der Zoodirektorin Dr. Dr. Sabine Merz verhandelt. Das Angebot gilt nur für den Erfurter Zoo, nicht für andere Einrichtungen.