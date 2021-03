Noch keine kostenlosen Corona-Tests bei Hausärzten oder Apotheken in Thüringen

Nach der Einigung von Bund und Länder sollen pro Bürger einmal wöchentlich ein kostenloser Corona-Test in Testzentren, bei Ärzten oder in Apotheken möglich sein. (Symbolbild)

Nach Patientenanfragen hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) darauf hingewiesen, dass in Thüringen noch keine kostenlosen Corona-Tests in Arztpraxen angeboten werden. «Die nötige Corona-Testverordnung steht nach wie vor aus», sagte Veit Malolepsy, Sprecher der KV Thüringen. Viele Menschen hörten etwa in den Medien, dass es die Tests nach den Ankündigungen der Bundesregierung bereits geben sollte, dies sei aber in Thüringen noch nicht der Fall. Das führe zu Irritationen, sagte Malolepsy. Auch die Ärzte bräuchten Antworten. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.