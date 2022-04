Aktion „Thüringen hilft“ unterstützt Ukrainer mit Medizin und Kinderschuhen

Oksana Yehupova aus Kiew hat mit ihrem Sohn Ivan Zuflucht in Gera gefunden. Ihr Mann Igor ist bei seiner Mutter in Kiew geblieben. Dort bekommt er aber sein Diabetes-Medikament nicht mehr. „Thüringen hilft“ hat es gekauft, ein Busfahrer mit nach Kiew genommen, wo es ein Freund der Familie abgeholt hat. Kinder der Otto-Dix-Regelschule Gera haben einen Flohmarkt veranstaltet und Spielzeug verkauft, um Geld für ukrainische Flüchtlinge zu sammeln. Oksana hat das Geld stellvertretend entgegengenommen.

Gera/Weimar. Die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in Thüringen ist vielfältig - was Kinder der Otto-Dix-Regelschule in Gera auf die Beine gestellt haben:

Tausende ukrainische Flüchtlinge sind in den vergangenen Wochen nach Thüringen gekommen, meist Mütter mit ihren Kindern. In allen Teilen des Landes haben sie Zuflucht gefunden – erfahren oft große Hilfsbereitschaft. So etwa haben in Gera Drittklässler aus der Otto-Dix-Regelschule einen Flohmarkt auf der Untermhäuser Brücke am Hofwiesenpark organisiert. „Wir haben unsere Kinderzimmer durchforstet und vier Stunden lang Spielzeug, Bücher und CDs verkauft“, erzählen Hans, Johannes, Helena und Maxi bei der Geldübergabe. 250 Euro sind mithilfe von Freunden und Unterstützern zusammengekommen – Oksana Yehupova aus Kiew und ihr Sohn Ivan haben das Geld stellvertretend entgegengenommen.

Die 45-jährige Ingenieurin war an einem Forschungsinstitut für den Internetauftritt des Unternehmens verantwortlich. Sie kam Mitte März über Berlin und Leipzig nach Gera und wohnt derzeit im Schullandheim. Ihr Mann Igor ist bei seiner Mutter in Kiew geblieben. Der 57-Jährige, der vor dem Krieg in der Immobilienbranche arbeitete, hat Diabetes, aber sein gewohntes Medikament ist derzeit in der Ukraine nicht mehr erhältlich.

Die Kreisdiakoniestelle Gera bat „Thüringen hilft“ um Unterstützung bei der Beschaffung des knapp 600 Euro teuren Medikaments, das für sechs Monate reicht. Dank der großen Spendenbereitschaft unserer Leser konnte diese Summe übernommen werden. Ein Busfahrer nahm das Medikament am Mittwoch mit nach Kiew, dort wurde es nach der etwa 26-stündigen Reise von einem Freund abgeholt und Oksanas Mann übergeben.

Von dem Geld der Geraer Regelschüler sollen Schuhe für die ukrainischen Kinder im Schullandheim Gera gekauft werden, denn bei ihrer Flucht nach Deutschland konnten deren Mütter nur das Notwendigste mitnehmen. Die Kinder haben sich mit einem selbst gemalten Bild für die Hilfe bedankt.

Auch in Weimar wird Hilfe organisiert. So bereitet Rita Steller im Elfriedenheim der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein leere Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge vor. Mit der Unterstützung von Kollegen, Freunden und Firmen werden die Zimmer eingerichtet, einige Wohnungen sind schon vergeben. Aber es fehlen kleine Küchenzeilen, damit sich die Bewohner selbst versorgen können. „Thüringen hilft“ möchte insgesamt 2100 Euro für den Kauf der drei Küchen zur Verfügung zu stellen.

Wer helfen möchte: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20 Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

