Eine Person hat die Krankheit überstanden, so dass sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 98 reduziert. Weiterhin werden 16 Menschen stationär behandelt. Der 7-Tages-Inzidenz liegt mit Stand 22. Oktober bei 51.

Die meisten Infizierten befinden sich in der Stadt Heiligenstadt mit 28 und in der Verwaltungsgemeinschaft Leinetal mit 27 in Quarantäne. In Leinefelde-Worbis sind 11 Menschen, in der VG Uder 16, in Niederorschel 1, in der Landgemeinde Sonnenstein 4, in Dingelstädt 3, in der VG Ershausen/Geismar 3, in der VG Lindenberg/Eichsfeld 2, in der VG Hanstein-Rusteberg 2 und der VG Westerwald-Obereichsfeld 1 infiziert.