Erfurt. Vom 8. bis 11. September findet auf dem Domplatz in Erfurt das Weinfest 2022 statt. Wie die Öffnungszeiten sind und wo man den Weinpass bekommt.

Vom 8. bis zum 9. September präsentieren beim 30. Erfurter Weinfest Winzer aus den unterschiedlichsten Weinanbaugebieten Deutschlands ihre Edlen Tropfen auf dem Domplatz. Neben dem Wein gibt es an allen vier Tagen auch ein Programm mit Livemusik.

Der Eintritt zum Weinfest ist frei. Jedoch können sich Besucher auch in diesem Jahr wieder den Weinpass kaufen. Der Weinpass ist ab sofort im Ticket-Shop der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH am Benediktsplatz 1 und während der Öffnungszeiten des Weinfestes an jedem Winzerstand für 35 Euro erhältlich. Er berechtigt den Inhaber, an den Weinständen einen ausgewählten Wein zu je 0,1 Liter zu verkosten.

Am Samstag und Sonntag wird das Weinfest vom 29. Kunst- und Kreativmarkt umrahmt. An beiden Tagen haben Künstler, Kunsthandwerker sowie Hobbykünstler in der Erfurter Altstadt ihre Stände aufgebaut.

Öffnungszeiten: