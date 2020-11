Altenpflegeheim in Breitenworbis bekommtAnbau für sieben Millionen Euro

Noch nicht ganz abgeschlossen sind die Arbeiten am Anbau, den das Haus St. Josef gerade bekommt, da gibt es für Tobias Helbing, Geschäftsführer der Katholischen Altenpflegeheime in Breitenworbis, die nächste Herausforderung und eine neue Baustelle. Und die ist noch um einiges größer als die erste. Denn nach dem Bau des Funktionsgebäudes für St. Josef – in dem Altenpflegeheim leben derzeit 86 Bewohner und ist eine Tagespflege mit 15 Plätzen eingerichtet – soll die die zweite Einrichtung, das Haus St. Elisabeth, erweitert werden. Auch sie bekommt einen Anbau. Investiert werden sieben Millionen Euro in das dreigeschossige Gebäude. Eine Förderung erfolgt über einen Bundesmittelkredit.

Das Altenpflegeheim St. Elisabeth in Breitenworbis bekommt einen neuen Anbau. Foto: kruse bauplanung GmbH

Der Schwerpunkt des Hauses mit derzeit 31 vollstationären Plätzen liegt auf Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Aufgestockt werden soll die Kapazität um 34 Plätze. Jetzt erfolgte der Spatenstich für das Großprojekt, aufgrund der Corona-Regeln aber in ganz kleiner Runde.

Stiftung hat seit Jahrennach einem Standort gesucht

Doch Bauunternehmer Mario Kaufhold, der das Vorhaben umsetzt, und Maurice Kruse, Geschäftsführer der kruse bauplanung - consulting engineers GmbH, die die Planungen übernommen hat, staunten nicht schlecht über die tatkräftige Unterstützung. Denn schnell griffen Pfarrer Markus Hampel, Pflegedienstleiterin Petra Fischer und Tobias Helbing zu den Spaten. Letzterer schaufelte dann sogar noch mit dem Bagger. Der symbolische Startschuss für die Arbeiten fiel.

Seit Jahren versuchte die Stiftung St. Elisabeth zu Worbis einen optimalen Standort für den Neubau zu finden, um mit der Erweiterung einen Schritt in die Zukunft zu gehen. Doch es gab Hürden.

Beispielsweise brauchte es einen Bebauungsplan für das Gelände im Außenbereich. „Das Kuratorium entschloss sich jedoch nach reiflicher Überlegung, den Standort Breitenworbis als Pflegestandort weiter auszubauen“, sagt Helbing und freut sich über die Unterstützung, die es unter unter anderem vom Bürgermeister und vom Gemeinderat gab.

Der Anbau bekommt große Aufenthaltsräume, in denen auch eine Küchenzeile integriert ist. Foto: kruse bauplanung GmbH

Zwei Jahre wurde geplant. Fest steht nun: Jede Etage bekommt neben den Bewohnerzimmern einen Aufenthaltsraum mit einer Fläche von fast 80 Quadratmetern. Dieser wartet auch mit einer Küchenzeile auf, damit dort mal gebacken und gekocht werden kann. Zugänge haben die barrierefreien Räume zu Balkonen beziehungsweise den Freiflächen. „Zudem ist es in den Gemeinschaftsräumen möglich, diese durch Trennwände abzuteilen.

So können Gruppen getrennt betreut werden“, sagt Planer Maurcie Kruse. Gewohnt wird in Einzelzimmern, und das Miteinander findet in den Aufenthaltsräumen statt. Jede Ebene wird zwei Wohngemeinschaften aufnehmen. Da der Anbau im rechten Winkel an das Bestandsgebäude gesetzt wird, entsteht eine Art Innenhof, so dass sich auch der rund 3200 Quadratmeter große Garten mit Rundwegen, Sitzgelegenheiten sowie einem Sinnes- und Kräutergarten gut integrieren lässt. Auch er ist speziell an die Bedürfnisse von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, angepasst.

Bedarf für spezialisierte Haus ist vorhanden

Da das Haus St. Elisabeth die einzige Einrichtung mit dieser Spezialisierung im Landkreis ist, so Tobias Helbing, ist auch die Nachfrage entsprechend groß. Die Demenz, erklärt er, sei als Krankheitsbild in den vergangenen Jahren in der Bevölkerung stark fortgeschritten. Angehörige seien oft überfordert, und schwer sei es für sie, mit der fortschreitenden Wesensveränderung ihrer Lieben umzugehen. Schon oft hätten ihn verzweifelte Angehörige angerufen, die Unterstützung suchten. Und nicht selten, sagt Helbing, erklärten Eheleute, die seit über 50 Jahren verheiratet seien und bislang gemeinsam durch dick und dünn gingen, dass sie sich vor dem Traualtar die Treue in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit versprochen hätten, doch nun nicht mehr weiter wüssten und könnten.

„Diese Hilferufe gehen mir immer durch Mark und Bein“, sagt er und ergänzt: „Wir möchten nun mit dieser Baumaßnahme dem wachsenden Bedarf an Demenzpflege in der Bevölkerung gerecht werden.“

Läuft alles nach Plan, soll der Anbau im Dezember kommenden Jahres bezugsfertig sein. Vielleicht kann dann in größerer Runde Einweihung gefeiert werden. Freuen würde sich Pfarrer Markus Hampel, der stellvertretend für das Kuratorium der Trägerstiftung St. Elisabeth zu Worbis und die Pfarrgemeinde St. Antonius gekommen war, wenn bereits am 19. November 2021 alles fertig ist. Denn das ist der Tag der heiligen Elisabeth, welcher das Haus geweiht ist.