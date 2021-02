1. Platz in der Kategorie “Farben und Kontraste“: Kira Liebold aus Jena gewinnt mit diesem Motiv.

Am Pulverturm mit Eisfontänen experimentiert: Blende-Sieg geht nach Jena

„Dark Angel“, also Dunkler Engel, hat Kira Liebold aus Jena ihr Bild genannt, mit dem sie den ersten Preis in der Blende-Jugendkategorie abräumt. Die Zwölfjährige hat für das Foto keinen Aufwand gescheut.

Mit ihrem Stiefpapa und anderen Mitgliedern ihres Fotokurses war sie an jenem Abend im Jenaer Stadtzentrum unterwegs. Im Gepäck befanden sich nicht nur Kamera, Objektive und Stativ, sondern auch Eisfontänen. Für das Siegermotiv hat sie das Stativ am Pulverturm, einem Teil der historischen Stadtmauer, aufgestellt. Nach zwei Minuten Belichtungszeit und mehreren Anläufen war das Foto im Kasten.

Fotoleidenschaft beginnt an der Ostsee

Doch wie kommt Kira Liebold zum Fotografieren? „Alles begann vor drei Jahren an der Ostsee, als ich eine Möwe fotografieren wolle“, berichtet die Schülerin, deren Stiefpapa ein eifriger Hobbyfotograf ist. Mit ihm gemeinsam geht sie seitdem auf Fototour und darf Bilder mit einer Nikon-Spiegelreflexkamera aufnehmen. „Da muss ich noch viel lernen, weil es so viele Möglichkeiten zum Einstellen gibt.“

Für ihre Fotos heimst sie Lob von ihren Freunden ein, obwohl ein Teil von ihnen das Hobby „ein bisschen komisch“ finden. Kira Liebold hat aber Spaß bei der Motivsuche. Am liebsten lichtet sie kleine Tiere oder Blumen ab – gern mit dem Makroobjektiv. „Porträts sind nicht so mein Ding“, sagt sie, liebt dafür aber Langzeitbelichtungen am Abend. „Fotografierend wirkt sehr beruhigend auf mich.“

Gewinnt der Dunkle Engel auch beim Bundeswettbewerb?

Die Jenaerin will das Hobby weiter pflegen und freut sich über ihren Preis. „Bislang habe ich noch nie gewonnen“, sagt die Zwölfjährige, deren Bild wie alle Finalmotive im OTZ-Wettbewerb nun auch der Bundesjury vorgelegt wird. Im Gesamtausscheid warten wertvolle Sachpreise auf die Gewinner. Ob der Dunkle Engel auch die Bundes-Juroren überzeugt? Noch muss sie sich einige Wochen gedulden, bevor die Blende-Bundessieger feststehen.