Andreas Gabalier: Alpenglühen auf den Erfurter Domplatz

Erfurt. Hulapalu in der Innenstadt, welch Wonne ist dieser Freitagabend. Vor ausverkaufter Arena rockt Andreas Gabalier Erfurt und macht den Domplatz zur Alm.

Die bangen Blicke zum Himmel und vor allem das Hoffen auf keinen Regen – das einte heute am späten Nachmittag und frühen Abend alle Andreas-Gabalier-Fans.

Doch das Hoffen hat sich gelohnt und kurz nach 20 Uhr betritt Andreas Gabalier die Bühne auf dem Domplatz. Begleitet von tosendem Applaus – an den Armen der Fans fehlen natürlich nicht die rot-weißen Schneuztücherl als Zeichen der Verbundenheit.

Der 38-Jährige gab schon öfter Konzerte in Erfurt, auf dem Domplatz allerdings singt er zum ersten Mal. Unter freiem Himmel, der Dom als Kulisse, ein lauer Sommerabend – schöner könnte es nicht sein. Alpenzauber legt sich über den Domplatz, Dirndl und Lederhose beamen alle in eine post-urlauberische Stimmung.

Textsicher sind alle seine Fans

Vergessen ist die Parkplatzsuche vor dem Konzert. Hier und jetzt, das zählt. Schließlich meint der Österreicher gleich nach dem Hulapalu-Intro: „I sing a Liad für Di“.

Textsicher, das sind sie alle, diese Fans zwischen Grundschulalter und hohem Rentenalter. Die Musik von Andreas Gabalier vereint. Und die Fans genießen diesen Freitagabend auf dem ausverkauften Domplatz. Erwartungsgemäß tummeln sich etliche Zaungäste, die Wiese am Petersberg und die Flächen Richtung Innenstadt sind gefüllt.

Gabalier kommt authentischer denn je rüber

Übrigens, eine kleine Erinnerung: Im November 2018 erhielt Andreas Gabalier den Sold Out Award der Erfurter Messe für seinen Auftritt im Rahmen seiner Hallentour 2018. Mit 9600 euphorischen Fans im Dirndl und Lederhose sorgte der „Alpen Elvis“ für eine ausverkaufte Messehalle. Messe-Geschäftsführer Michael Kynast überreichte den Award für das ausverkaufte Konzert in der Messehalle. In der Pressemitteilung hieß es damals: „Bei seinem damals dritten Konzert in der Messe Erfurt bot Andreas Gabalier erneut eindrucksvoll dar, wie er sein Publikum binnen kürzester Zeit nicht nur in Partylaune bringt, sondern es auch während des ganzen Konzertes durch alle emotionalen Welten führt.“

Nun, heute, fünf Jahre danach, hat Gabalier davon nichts verlernt. Im Gegenteil, er kommt authentischer denn je rüber. Offenheit zeichnet ihn aus, zum Start der großen Tournee veröffentlichte er in einem Magazin Einblicke in seinen Lebensweg. „Je länger ich an diesem Heft, an den Themen, an den Geschichten feilte, desto mehr wurde mir klar, dass ich auch mir selbst einen Gefallen tat“, schreibt Andreas Gabalier im Editorial seines Magazins.

Auf seiner Webseite heißt es: „Auf den 148 Magazin-Seiten kommen wir Andreas so nah wie noch nie. Mit jedem Umblättern entdecken wir neue Facetten. Und lernen einen Mann kennen, der sein Dasein genießt. Bei all der Freude darüber hat er aber nicht vergessen, was ihn zum erfolgreichsten Entertainer im deutschsprachigen Raum gemacht hat...“

Davon können sich die Fans an diesem Abend des 25. August in Erfurt überzeugen. Einige waren schon Mittag am Einlass, das Ziel war die erste Reihe.