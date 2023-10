Gegen 18.55 Uhr ist am Mittwochabend eine Maschine der Sundair aus Aqaba in Jordanien kommend auf dem Flughafen Erfurt gelandet. An Bord 180 Thüringer, unter Ihnen auch eine Reisegruppe, die sich am Samstag zu Beginn des Angriffs der Hamas auf Israel, in Jerusalem aufgehalten hatte.