Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„The Voice Kids“: Paula Sophie steht am Sonntag im Finale

Die 14-jährige Mülverstedterin Paula Sophie Bendrich braucht jedes Thüringer Daumendrücken und jeden Anruf: Sie hat sich in der Fernsehshow The Voice Kids die Finalteilnahme ersungen. Am heutigen Sonntagabend gilt’s. Das Mädchen vom Gymnasium Großengottern steht ab 20.15 Uhr in der Live-Show des Senders Sat1 auf der Bühne. Fünf Lieder muss sie präsentieren, darunter Songs von Silbermond und Udo Lindenberg.

Vor Ort in Berlin unterstützt sie ihr Vater Matthias.

Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche hatten sich für die Fernsehshow beworben, in der die besten Nachwuchsmusiker gesucht werden. Paula Sophie steht nun in der Runde der besten Acht – als einzige Thüringerin.

Dem Sieger winken ein Ausbildungsgutschein über 15.000 Euro, ein Plattenvertrag sowie zwei Singleauskopplungen und ein Einkaufsgutschein einer Modekette.

Youtube Paula-Sophie Bendrich will den Sieg bei "The Voice Kids" auf Sat.1