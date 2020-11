1283 Menschen sorgen im Kreis Gotha für Sauberkeit und Hygiene

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie stehen die Beschäftigten der Reinigungsbranche im Mittelpunkt. Schließlich sind sie für die Reinigung und Desinfektion verantwortlich. Etwa 2500 Menschen arbeiten im Landkreis Gotha und im Unstrut-Hainich-Kreis – beide gehören zum Agenturbezirk Gotha – in Reinigungsberufen.

Ihnen wird am 8. November zum „Tag der Putzfrau“ weltweit für ihr Engagement Danke gesagt. Im Landkreis sind 1283 Menschen in der Reinigungsbranche tätig. Hinzu kommen 461 Reinigungskräfte, die Minijobs ausüben.

17 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Vollzeit, darunter vorwiegend Frauen. „Der Anteil derer, die in Teilzeit und geringfügig entlohnten Beschäftigungen tätig sind, ist in dieser Branche sehr hoch“, erklärt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha.