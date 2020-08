So sieht das neue Klassenzimmer der 2b im Anbau an der Oststadtschule aus. Kindgerechte Stühle und Tische gehören zur Ausstattung.

Eisenach. Zum Schulstart ist der Anbau an der Eisenacher Oststadtschule fertig geworden. Die Lernbedingungen an der Gemeinschaftsschule verbessern sich deutlich.

„Ihr habt den schönsten Ausblick“, sagt Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) in der Klasse 2b. Durch die Fenster können die Kinder bis zum Burschenschaftsdenkmal schauen. Das Klassenzimmer ist eines von sieben im neuen Anbau an der Gemeinschaftsschule in der Eisenacher Oststadt. Zum Schulstart ist das viergeschossige Gebäude fertig geworden. Eine Einweihungsfeier findet aber erst im nächsten Jahr statt, wenn das alte Schulgebäude 120 Jahre alt wird.