Der schöne Dampfer von Salza in Nordhausen

„Aus einem alten Schiff soll ein schöner Dampfer werden.“ Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren sagte dies CDU-Stadtrat Steffen Iffland: Der Hauptausschuss machte damals den Weg frei für die Vergabe der Planungsleistungen für ein millionenschweres Projekt: die Komplettsanierung der Salzaer Albert-Kuntz-Schule.

Am Mittwoch nun steht Steffen Iffland auf dem Schulhof und lächelt: „Klasse“ sei die Schule geworden, sagt er nach 15 Monaten Bauzeit und lässt die Viertklässler Taina und Matti gemeinsam mit der Vize-Schulleiterin Karolin Picht das symbolische Band durchschneiden. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) ist voll des Lobes für die Planer und Bauleute, für den Hausmeister, zuvorderst aber für jene Schüler und Lehrer, die für ein Schuljahr in ein Containerdorf wechseln mussten.

Denn nur bei zumindest halb leergezogener Schule konnten all die Arbeiten überhaupt vonstatten gehen. Der Keller musste trocken gelegt werden, und die Klinkerfassade wurde saniert. „Einzig die Ostseite ist in den nächsten Monaten noch zu machen. Das Geld dafür steht bereit“, erklärt Bauamtsmitarbeiter Thoralf Breuer.

Barrierefreiheit und digitale Infrastruktur

Zwei Außenfahrstühle und ein Hublift sorgen für Barrierefreiheit. Die Vize-Schulleiterin freut sich über die nun „hellen, freundlichen Räume“. Auch in den Fluren werkelten die Maler. Neu wurden Innentüren und Fußböden, ebenso die Elektroanlage und die Toiletten. Leistungsfähige Server sind installiert, W-Lan gibt es überall im Gebäude. „Die digitale Infrastruktur ist also da, nun fehlt nur noch die Ausrüstung“, meint Rathaus-Mitarbeiter Frank Ollech. Karolin Picht kündigt den Einsatz von interaktiven Tafeln im Unterricht an.

Auch der Sportplatz ist saniert, hat nun eine Top-Laufbahn und eine zeitgemäße Weitsprunggrube. Die Turnhallen-Fassade ist frisch verputzt und bekam neue Fenster. Auch hier gibt es nun eine behindertengerechte Umkleide samt Dusche und Toilette. Das Lehrerzimmer fand einen Platz, von wo aus man über ein Fenster – wie gesetzlich vorgeschrieben – direkt aufs Hallenparkett schauen kann.

Unvorhergesehene Umstände erhöhen die Kosten

Noch ist nicht alles abgerechnet. Doch zwischen 3,6 und 3,8 Millionen Euro dürfte die Sanierung kosten, schätzt Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD). Knapp 2,8 Millionen Euro Fördermittel flossen. Dass letztlich deutlich mehr ausgegeben werden muss als noch 2018 angenommen, liegt an mehreren unvorhersehbaren Dingen: Erst während der Bauarbeiten zeigte sich beispielsweise, dass den Außentreppen ein tragfähiges Fundament fehlt, dass alte Heizkanäle und Lichtschächte abzubrechen sind, dass die Dachkonstruktion der Turnhalle nicht mehr sicher ist.

„In baulicher Hinsicht war eigentlich nichts schwierig. Aber da war die finanzielle Frage“, lenkt Breuer den Blick auf den Stadtrat, der immer hinter dem Projekt gestanden habe. Vorigen Mai erst genehmigte er zusätzlich 200.000 Euro für diese Schulsanierung.

Die Stadt fokussiert sich nun in puncto Schulen auf die Förstemannschule, wo die komplette Elektroanlage zu erneuern ist. In der Albert-Kuntz-Schule indes ist ein anderes Problem ungelöst: Seit mehr als zwei Jahren fehlt eine Direktorin. Die ersehnte Nachricht der Stellenbesetzung zu verkünden, obliegt dem Schulamt.