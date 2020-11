Digitales Lernen: Immer noch viel zu wenige Laptops an den Schulen

Als Leihgeräte sollen sie helfen, dass Schüler aus sozial schwachen Familien beim digitalen Lernen nicht abgehängt werden: Es war eine Konsequenz aus den Homeschooling-Erfahrungen des Frühjahres, als der Bund ein 500-Millionen-Paket für Tablets und Notebooks schnürte. Auf Thüringen entfielen 13,2 Millionen Euro, das Land schoss weitere 1,4 Millionen dazu. Doch bislang haben Schulträger in Thüringen erst 122.215 Euro abgerufen. Dafür wurden nach Information des Bildungsministeriums 240 Tablets und Notebooks für Schulen angeschafft. Bislang lediglich ein Bruchteil der rund 26.000 Endgeräte, die mit dem Pakt finanziert werden sollen. Man gehe aber davon aus, dass sich das zunehmend und täglich“ ändern werde, heißt es aus dem Bildungsministerium.

Tablets für Erfurter Schulen kommen erst im Januar 2021

Das dürfte zumindest in der Landeshauptstadt noch dauern, wo mit der Auslieferung nicht vor Januar kommenden Jahres gerechnet wird. Den Zuwendungsbescheid über mehr als 1,7 Millionen Euro hat die Stadt zwar Anfang September erhalten, doch bei der Höhe der Summe sei eine europaweite Ausschreibung nötig, so der Stadtsprecher. Man wolle für jede Schule mindestens einen Klassensatz von 30 Geräten anschaffen. Auch in der Stadt Gera, die für fast eine Million Euro Geräte kauft, spricht von einer Auslieferung erst nach den Weihnachtsferien.

Im Landkreis Sömmerda endet die Ausschreibungsfrist für die Geräte immerhin bereits am Ende dieser Woche, erklärt der zuständige Amtsleiter Marco Fischer, dann könne man sich schnell auf einen Anbieter einigen. Bei einer vierwöchigen Lieferzeit können die etwa 700 Tablets Mitte Dezember in den Klassenräumen sein. Die Zeit bis dahin nutze man für die Vorbereitung der Software, so Amtschef Fischer. Aus seiner Sicht hätte allerdings eine zentrale Vorgabe der Leistungsanforderungen für die Geräte den Prozess nicht nur beschleunigt, es wäre auch pädagogisch sinnvoller gewesen. Schließlich hänge die Entscheidung für Geräte davon ab, mit welchen Programmen Lehrer digital arbeiten wollen.

