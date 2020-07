Für eine Schuljahr in die USA

Eine junge Frau liest an einem Tisch voller Bücher.

Kyffhäuserkreis. Für ein Schuljahr in den USA können sich Schüler aus dem Kyffhäuserkreis über das Parlamentarische Austauschprogramm bewerben.

Für ein Schuljahr in den USA über das Parlamentarisches Patenschafts-Programm (PPP) von Bundestag und US-Kongress können sich Schüler jetzt wieder bewerben, teilte der Bundestagsabgeordnete Manfred Grund (CDU) mit. Über das Patenschaftsprogramm erhalten rund 300 Jugendliche ein Stipendium. Bundestagsabgeordnete übernehmen die Patenschaft, halten den Kontakt. Jedes Jahr wird ein Schüler je Bundestagswahlkreis ausgewählt, auch Auszubildende bekommen zusätzliche Chancen. Neben Besuch von High School oder Community College gehört die Unterbringung in US-Familien zum festen Teil des Austauschjahres. Versicherung, Flugkosten sowie ein Einführungsseminar werden übernommen. Für das Auswahlverfahren sind Bewerbungen noch bis zum 11. September 2020 möglich. Informationen gibt es im Büros von Manfred Grund in Sondershausen, Hospitalstraße 88, Telefon 03632 / 65 01 50, buero-sdh@manfred-grund.de, oder unter https://www.bundestag.de/ppp.