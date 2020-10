Kita-Kinder in Kirchheilingen können Schule nutzen

Der Thepra-Kindergarten kann wie geplant zwei Räume im zweiten Schulgebäude nutzen. Laut Bürgermeister Jan Behner (parteilos) liegt die Genehmigung vor. Der Kindergarten benötigt zusätzliche Räume. Die größeren Kinder sollen im Schulhaus untergebracht werden, das die Gemeinde seit 2019 saniert. Die Thepra betreibt in Kirchheilingen auch die Schule. Dort gibt es auch ein Platzproblem, weil die Schülerzahlen steigen. Die Schüler ziehen aber erst 2021 in die neuen Räume ein. Auch die Außenanlagen werden 2021 gestaltet. Daher musste laut Behner eine Übergangslösung gefunden werden, damit die Kinder in das Gebäude gelangen.