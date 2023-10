Klare Trennung von Job und privat im Homeoffice

Hamburg (dpa/tmn) Häufige Arbeit im Homeoffice hat viele Vorteile - Nachteil ist aber, dass die Grenze zwischen Privatem und Job schnell verschwimmen kann. Was beim Grenze-Ziehen unterstützen kann.

Damit das Frühstück im Pyjama nicht nahtlos in die Arbeit am Laptop übergeht, hilft ein Morgenritual. Das schlägt das Portal „Xing“ auf seiner Webseite „Job & Karriere“ vor. Für einen klaren Start in den Joballtag kann ein kleiner Morgenspaziergang oder eine Yoga-Session guttun.

Struktur gibt auch die räumliche Gestaltung. Wer eine feste Arbeitsecke hat, kann besser eine klare Linie zwischen Freizeit und Job ziehen. Auch zeitlich helfen klare Vorgaben: feste Arbeitszeiten und auch eine Mittagspause, am besten fern vom Schreibtisch.

Nach Feierabend sollten Homeoffice-Arbeitende dann auch erstmal digitalen Abstand nehmen. Computer aus, Handy zur Seite und Quality-Time für sich selbst. Achtsamkeits-Momente sind zudem auch immer mal zwischendurch sinnvoll: Ob bewusste Atemübungen oder ein kurzer Meditationssprint.