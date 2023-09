Labyrinth im Bad Berkarer Krankenhaus

Erfurt. Mit Spiel und Spaß will die Zentralklinik Bad Berka im Herbst Schüler über medizinische Berufe informieren.

Herzinfarkt – was ist zu tun? Knochenbruch – wie weiter? Röntgen, MRT oder gleich in den OP? Mit spannenden Szenarien in Escape-Rooms will die Zentralklinik Bad Berka im Herbst Schüler mit Spiel und Spaß über medizinische Berufe informieren. In einem Escape Room suchen mehrere Mitspieler bei einem spannenden Rätsel nach Antworten, um innerhalb einer bestimmten Zeit den Ausweg zu finden.

Im Rätselraum der Zentralklinik Bad Berka wollen die Mitarbeiterinnen des Bereichs Lehrausbildung/ Weiterbildung die Schüler hautnah erleben lassen, wie vielfältig und interessant es im Alltag eines großen Krankenhauses zugeht. Zur Zielgruppe gehören Haupt- und Realschüler, es sollen aber auch angehende Abiturienten angesprochen werden, die Erfahrungen für ein mögliches Studium mit medizinischem Hintergrund gewinnen können – immerhin ist die Zentralklinik auch akademisches Lehrkrankenhaus der Uni Jena.

So sieht die UV-Lampe Unter Anleitung eine Pflegefachkraft testet ein Lehrling die richtige Händehygiene. Foto: Delf Zeh / ZBB

Spannend wird es auf jeden Fall: Bei den Events begleiten Experten aus den Pflegebereichen, aus dem Labor, aus der Radiologie und der Funktionsdiagnostik sowie Mitarbeiterinnen der Anästhesie oder OP-Assistenten die jungen Leute. „Natürlich wird es immer einen Ausweg aus der jeweiligen Situation geben“, versichert Anika Wüstneck. Sie kümmert sich gemeinsam mit Susann Reichel um die Vorbereitung dieser spielerischen Herausforderungen. Die beiden sind Pflegefachkräfte für den Bereich Lehrausbildung in der Zentralklinik. Die Bezeichnung Krankenschwester sei in dieser Aufgabenstellung nicht mehr üblich, so Wüstneck.

Geplant sei unter anderem, so erklärt Kollegin Susann Reichel, dass man in der Notaufnahme einen fiktiven Patienten vorgestellt bekommt, mit dem man dessen kompletten Weg durch die Diagnostik geht. Es gebe viel Spannendes zu entdecken, ergänzt sie und verweist auf den Hubschrauberlandeplatz der Zentralklinik. Wer meint, dass alles sei doch ziemlich anstrengend – keine Sorge, zum Durchhalten stehen Lunch-Pakete und Getränke zur Verfügung. Und natürlich gibt es eine kleine Aufmerksamkeit für die Mitspieler.

„Wir haben bereits eine Vielzahl von Schulen in Thüringen angeschrieben“, benennt Anika Wüstneck den aktuellen Stand der Dinge. Die Event-Tage werden anhand der Rückmeldungen geplant, im November soll es losgehen. Je nach Klassenstärke sind drei bis vier Stationen vorgesehen, damit auch alle Teilnehmer jeden der vorgesehenen Bereiche kennenlernen können.

Infos unter www.zentralklinik.de und telefonisch bei Anika Wüstneck (036 458 / 543 137) oder Susann Reichel (036 458 / 542 865).