Die Agenturaußenstelle in der Franz-Mehring-Straße 10 in Sömmerda.

Landkreis Sömmerda: Viele Branchen in Warteposition

Landkreis. Die Arbeitslosigkeit sinkt im April minimal, die Quote liegt bei 6,7 Prozent.

Im Landkreis Sömmerda sank die Arbeitslosigkeit im April minimal. 2358 Menschen waren ohne Job, informierte die Agentur für Arbeit Erfurt. Das seien 20 weniger als im März.

„Gastronomie, Tourismus und Handel – Branchen, die sonst im Frühjahr einstellen, sind weiterhin in Warteposition. Die Unternehmen nutzen weiterhin Kurzarbeit, um ihre Beschäftigten zu halten. Das stabilisiert den Arbeitsmarkt“, sagt Holger Bock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Erfurt.

Die Arbeitslosenquote im Kreis lag wie im März bei 6,7 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 6,5 Prozent. Die am stärksten betroffene Personengruppe ist die der Langzeitarbeitslosen. Vier von zehn Arbeitslose sind länger als zwölf Monate ohne Job.

„Es sind zunehmend Menschen länger arbeitslos, die in derzeit geschlossenen Branchen arbeiten und keine Perspektive auf einen neuen Job in ihrem Beruf haben. Viele sind gut qualifiziert und motiviert“, erläutert Holger Bock. Unternehmen, die neue Mitarbeiter suchen, könnten sie in einem Praktikum erproben oder bei einer Einstellung finanzielle Unterstützung bekommen. Im Landkreis Sömmerda sind 952 Menschen langzeitarbeitslos. Und die Tendenz ist steigend.

Im April haben etwas mehr Menschen ihre Arbeit verloren als im März und mussten sich neu arbeitslos melden: 173. Insgesamt halten die Unternehmen weiterhin an ihren Beschäftigten fest, und die Neuzugänge in die Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung sind geringer als in den ersten vier Monaten 2020. Gleichzeitig sanken auch die Beschäftigungsaufnahmen leicht auf 187. Das sind 13 weniger als im März. Zusätzlich nahmen 69 Menschen eine Aus- oder Weiterbildung auf.

Der Stelleneingang fällt nach vielen Stellenmeldungen im Februar und März mit 119 etwas geringer aus. Das waren 20 weniger als im März. Gesucht werden derzeit neue Beschäftigte vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, über Personaldienstleister, im Baugewerbe, in der Verwaltung und im Handel.