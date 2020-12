Der Berufsschulcampus Unstrut-Hainich in Görmar. Hier werden rund 2300 Schüler in 44 Bildungsgängen unterrichtet. Ab 2022 sollen auf Vorschlag des Landes sechs davon wegfallen.

Nordthüringen. Das Land Thüringen schlägt die Streichung von sechs Ausbildungsgängen in Mühlhausen vor. Die Bildungsregion Nord will dies nicht hinnehmen.

Nordthüringer Landräte wehren sich gegen Abbau in Berufsschulen

Entschiedenen Widerstand hat Landrat Harald Zanker (SPD) gegen Vorschläge des Landes angekündigt, nach denen an der Berufsschule des Unstrut-Hainich-Kreises ab Mitte 2022 Ausbildungsgänge reduziert werden sollen. Sechs Berufszweige wären davon betroffen. Der Thüringer Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hingegen hofft auf eine einvernehmliche Lösung in dem aktuellen Dialog über das Berufsschulnetz, heißt es aus seinem Ministerium in Erfurt.