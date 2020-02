„Nun machen wir unsere Schule schön“

Die Wände strahlen frisch, es riecht noch nach Farbe. Kartons, volle und bereits ausgepackte, stehen noch da. Ein paar Bilder, Plakate fehlen noch, auch die Raumnummern sind erstmal provisorisch an den Türen angebracht. Der Einzug war eine Punktlandung.

In der Magdeburger Allee 216 lernen fortan Schüler. Die ehemalige Berufsschule ist ein neues Ausweichobjekt der Stadt. Wird eine Schule komplex saniert, ziehen die Schüler hier ein. Die ersten sind die Grundschüler aus Gispersleben. Deren Gebäude wird energetisch sowie von innen komplett saniert.

„Die leidige Erfahrung damals an der Steigerschule zeigte uns, wir können eine solche Sanierung nicht nochmal bei laufendem Betrieb machen“, sagt Torben Stefani, der Leiter des Amtes für Gebäudeverwaltung. So suchte das Amt dringend ein zweites Ausweichobjekt. In dem Haus in der Hermann-Brill-Straße ist seit August 2018 die Johannesschule untergebracht.

Sabine Keßler und ihr Stellvertreter packten kräftig mit an. Foto: Marco Schmidt

In der Magdeburger Allee nahe der Grubenstraße ist nun ein Gebäude vorhanden, das langfristig als Ausweichobjekt dienen soll. So investierte die Stadt eine hohe Summe, um das Gebäude schulgerecht zu gestalten. „Die Kosten werden sich am Ende auf rund 2,9 Millionen Euro belaufen“, sagt Torben Stefani auf Anfrage unserer Zeitung.

Er weiß, ganz fertig ist man noch nicht – und so findet diese und kommende Woche eher projektbezogener Unterricht statt. Restarbeiten im Keller sind noch zu erledigen, ein paar Kisten müssen noch ausgepackt werden. „Das Wesentliche ist jedoch vollumfänglich zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.“

Für die 260 Schüler und das Pädagogenteam heißt es vor allem in dieser Woche Improvisation. Doch Sabine Keßler sieht das sportlich. „Die Außenhülle steht, nun machen wir unsere Schule schön“, sagt sie. „Wir drücken dem Gebäude unser Profil auf.“ Kinder und Eltern helfen ebenso wie die Lehrer und Erzieher. Für den Sportunterricht fahren die Schüler mit Lehrern nach Gispersleben in ihre bisherige Turnhalle, mal mit dem Bus, mal mit der Bahn. Um überhaupt von Gispersleben in die neue Schule zu kommen, hat die Evag ihr Netz erweitert. Der Unterricht fängt, dem Fahrplan angepasst, zehn Minuten später an.

Der Eingang der derzeitigen Grundschule 20 – die sonst in Gispersleben ist. Foto: Marco Schmidt

Von außen sieht das Gelände noch recht kahl aus, der Rasen ist gesät, einige Spielgeräte werden noch aufgebaut, unter anderem ein Dreifachreck, eine Sandkiste, eine Schaukel und Hochbeete für den Schulgartenunterricht.