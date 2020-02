Auftritt der Percussion-AG bei den Grundschultagen an der Pestalozzischule in Apolda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Physik, Percussion und Pizza in der Pestalozzischule Apolda

Traditionell fanden auch in diesem Jahr wieder die Grundschultage an der Apoldaer Pestalozzischule statt. Fast 200 Grundschüler der Apoldaer Grundschulen waren mit ihren Klassenleitern dieser Einladung gefolgt und nutzen die Gelegenheit, die Staatliche Regelschule von innen kennenzulernen.

Beim Vertraut-Machen mit dem neuen Lernort, gab es für die Jungen und Mädchen schon jetzt eine Menge zu entdecken. Eröffnet wurden die erlebnisreichen Tage jeweils von der Percussiongruppe der Pestalozzischule und dem Lied „Auf uns“, vorgetragen von Schülern der Klassenstufe 5. Nach ein paar Grußworten durch die Organisationsleitung übernahmen Paten aus den 9. Klassen die Begleitung der Viertklässlerinnen und Viertklässler.

Physik, Percussion und Pizza in der Pestalozzischule Apolda

In Gruppen aufgeteilt ging es an die Erkundung des Schulgebäudes. Es gab die Gelegenheit, mit dem Mikroskop Präparate genauer zu betrachten, im Quiz sein Wissen in Geografie zu testen, physikalische und chemische Experimente zu erleben oder sich an den Instrumenten der Percussiongruppe zu versuchen.

Fasziniert wurde auch das Wirken eines 3D-Druckers beobachtet und andernorts schon das erste Deckblatt für einen Hefter der Klassenstufe 5 am Computer erstellt. Mitglieder der Robotik-AG zeigten außerdem, was man mit den selbst programmierten Lego-Robotern anstellen kann. Die drei Schulsozialarbeiterinnen hatten zudem kleine pädagogische Spiele vorbereitet.

Die Grundschüler waren vom Programm begeistert und hatten schnell etwaige Scheu vor den „Großen“ verloren. Für das leibliche Wohl sorgte eine Pizzacrew, die die vom Kooperationspartner Ospelt gesponserten Pizzen für Grundschüler gebacken hatten. Gesättigt und mit Vorfreude auf den neuen Schulabschnitt im August ging es dann wieder nach Hause. Die nächste Möglichkeit, die Pestalozzischule kennenzulernen und einen eigenen Eindruck zu erhalten, besteht für alle interessierten Eltern der 4. Klassen der Apoldaer Grundschulen zum „Offenen Abend“ am 24. Februar 2020, um 18.30 Uhr in der Aula.