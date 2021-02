Aufkleber erinnern in Eisenach an Überholen mit Abstand

Auch wenn an Radfahren bei den Schneemassen grad nicht zu denken ist. Die Stadt beteiligt sich an einer Aufkleber-Aktion der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen. Mit Aufklebern, die hier Thomas Filler vom städtischen Bauhof anbringt, wird an den Mindestabstand zwischen Radfahrern, Fußgängern und Autos und Lkw erinnert.