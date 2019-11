Claudia Zöllner aus dem Dorint Weimar (Mitte) errang bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Gastro-Berufe in Bonn Platz 3.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aus dem Dorint Weimar aufs Petersberg-Treppchen

Bei den 40. Deutschen Jugendmeisterschaften der gastgewerblichen Berufe in Königswinter hat die Thüringer Meisterin Claudia Zöllner aus dem Dorint in Weimar einen herausragenden dritten Platz errungen. Im Frühjahr hatte sie zum zweiten Mal an den Thüringer Jugendmeisterschaften teilgenommen. Nach Platz 2 im Vorjahr holte sie 2019 den Titel. Damit konnte sie den Freistaat auf dem legendären Petersberg vertreten.

Die Aufgabenstellung war vielfältig und anspruchsvoll. Die Hotelfachleute mussten unter anderem eine Vermarktungsstrategie für einen hauseignen Gin, ein entsprechendes Menü, ein Arrangement sowie den entsprechenden Angebotsbrief entwickeln. Zudem waren das Decken einer Festtafel, die Gestaltung der Menükarte und ein passendes Blumengesteck gefordert. Fachtheorie, Fachrechnen sowie die Warenerkennung rundeten die Prüfungsaufgaben ab. Zur abendlichen Gala galt es, dem Restaurantfachmann beim Servieren des 4-Gänge-Menüs zur Seite zu stehen. Vor allem der ständige Zeitdruck bei den unterschiedlichen Aufgaben und die permanente Anspannung machen die Teilnahme zum unvergesslichen Erlebnis. Aber natürlich auch die Jugendparty, die festliche Gala und die feierliche Siegerehrung. Claudia Zöllner kehrte mit Medaillen, Urkunden und attraktiven Sachpreisen nach Weimar zurück. Von ihrem Arbeitgeber erhält sie eine besondere Anerkennung. Sie darf mit Begleitung eine Woche im Dorint Strandresort Westerland auf Sylt verbringen und dort auch ein Abendessen beim Zwei-Sterne-Koch Johannes King im Dorint Söl‘ring Hof in Rantum genießen.



Seit vielen Jahren ist das Dorint mit seinen Auszubildenden bei Schul- und Thüringer Jugendmeisterschaften auf vordersten Plätzen vertreten. Deshalb freut sich Direktor Stefan Seiler um so mehr: „Die Ausbildung ist uns Herzensangelegenheit und Verpflichtung. Wir gratulieren Claudia Zöllner herzlich zu ihrem überragenden Ergebnis. Sie hat alle ihr gebotenen Möglichkeiten optimal genutzt. Mit großem Engagement ist sie im täglichen Geschäft, aber auch bei der Wettbewerbsvorbereitung dabei gewesen und hat sich den Erfolg hart erarbeitet.“