Bad Tabarz: Neue Rutschen fürs Tabbs in Aussicht

Zwar hat das Gesundheits-, Sport- und Familienbad Tabbs in Bad Tabarz derzeit wegen des Teil-Lockdowns bis auf Schulschwimmen und Rehasport geschlossen, doch die Tabbs Vital GmbH als Betreiber hofft auf baldige Wiedereröffnung und plant weitere Investitionen. So sei es ein großer Wunsch, dass die seit langem defekten, nicht mehr nutzbaren Rutschen im Innenbereich durch eine neue Anlage ersetzt werden. Dafür hat die Gemeinde einen Fördermittelantrag gestellt. „Bei einer Gesamtinvestition von 732.000 Euro sind uns vom Land Thüringen 549.000 Euro als finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt worden“, sagt Bürgermeister David Ortmann (SPD).

Geplant seien eine Turbo- und eine Hybridrutsche. Bei der Hybridrutsche könnten die Besucher künftig mit oder ohne Reifen um viele Kurven hinab sausen. „Wir müssen dieses Jahr schon alles vorbereiten, denn die Anlage muss dann, wenn die Förderung kommt, bis Ende 2021 fertig sein“, so Ortmann. Nachdem die Gemeinde in den vergangenen Jahren viel in die Erneuerung der Anlagen wie Lüftung und Pumpen investiert habe und noch investiere, sei es nun auch an der Zeit, die Attraktivität des ohnehin beliebten Bades weiter zu verbessern – auch in Corona-Zeiten.