Badesaison im Freibad Kirchheilingen mit 17.000 Besuchern

Das Freibad in Kirchheilingen hat wie erwartet einen Einbruch bei den Besucherzahlen zu verzeichnen. Laut Bürgermeister Jan Behner (parteilos), der auch Bademeister ist, kamen in dieser Saison 17.000 Gäste. Das sind rund 10.000 Besucher weniger als in den Vorjahren. Grund sei nicht nur der Ausbruch des Corona-Virus, sondern auch das Wetter. Die Badesaison war wegen der Pandemie verspätet Anfang Juni gestartet. „Die erste warme Phase gab es dann im August“, so Behner. Danach sei das Wetter wieder sehr wechselhaft gewesen, weshalb kaum Badegäste kamen. Behner ist dennoch zufrieden mit der Badesaison. Vor allem weil es keine Verletzungen gab, die einen Notarzteinsatz nötig gemacht hätten. Im nächsten Jahr geht die Sanierung der Umkleidekabinen weiter mit dem Umbau der Toiletten.

Es ist geplant, dass dabei auch drei Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Für die Baumaßnahmen bekommt die Gemeinde Kirchheilingen wieder Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm.