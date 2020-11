Bagger darf nicht mehr über Hörselbrücke fahren

Zeitungsleserin Marion Ehmer hat sich sehr gewundert, als sie vom Wartenberg über die Fußgängerbrücke in der Friedrich-Naumann-Straße in Richtung Innenstadt gelaufen ist. Denn auf der benachbarten steinernen Brücke, die seit mehr als zehn Jahren wegen fehlender Tragfähigkeit und Einsturzgefahr gesperrt ist, stand ein Bagger, und an der Auffahrt zur Brücke fuhr ein voll mit Erde beladener Laster rückwärts auf, um zu drehen.

„Ist die Brücke jetzt sicherer als damals oder sind die Geräte leichter als Menschen? Sonst hätte man doch den mittleren Teil als Fußgängerbrücke belassen können und viel Geld gespart. Das hätten unsere Stadtväter an anderer Stelle besser ausgeben können. Es gibt in Eisenach viel zu tun“, schreibt die Eisenacherin in einer E-Mail an unsere Redaktion und verweist auf den schlechten Zustand der Karolinenstraße und der Friedhofstraße. Nach der Sperrung hat die Stadt eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer vom Technischen Hilfswerk gemietet. Dafür zahlt sie 14.000 Euro im Jahr.

Thüringer Landesamt greift ein

Unsere Zeitung fragte im Rathaus, warum jetzt Baufahrzeuge über die gesperrte Brücke fahren dürfen. Zuständig für die Arbeiten im Zuge des Hochwasserschutzes der Hörsel ist das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). Aus der Antwort geht hervor, dass es zwischenzeitlich Gespräche zwischen Stadt und TLUBN gegeben hat. Das Landesamt habe der Baufirma mitgeteilt, dass der Bauverkehr auf der Brücke unverzüglich einzustellen ist, da die Brücke dafür nicht stabil genug ist.

Des Weiteren hat unsere Zeitung aufgrund von Hinweisen von Anwohnern nachgefragt, ob es nicht möglich ist, am Wochenende, wenn keine Bautätigkeit herrscht, die Straßenabsperrungen in Palmental, Grabental und Tiefenbacher Allee beiseite zu räumen. Damit Autofahrer nicht so weite Umleitungen fahren müssen. Dazu heißt es: „Diese Möglichkeit wird derzeit in Absprache zwischen dem TLUBN und der Stadt geprüft.“