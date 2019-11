Die Spitzenschuhe sind angezogen, die Legwarmer abgelegt, die Zehen auf Betriebstemperatur. Die Haare, akkurat nach oben gesteckt, betonen Hals und Schultern. Kinn hoch, ein Lächeln im Gesicht. Der Tanz beginnt.

An der Musikschule Heinrich Schütz in Gera trainieren rund 80 Schüler regelmäßig Ballett. „Die jüngsten Schüler sind drei Jahre alt“, sagt Manuela Heschelmann vom Förderverein der Musikschule. Für Erwachsene gibt es auch Angebote, sagt sie.

In der ersten Juniwoche dieses Jahres hat die Musikschule „Marie‘s Traum“ aufgeführt. Nach dem Ballett Der Nussknacker. „Die junge Solistin von damals, Rashmi Torres, ist jetzt in Berlin an der Staatlichen Hochschule für Schauspiel und Ballett“, sagt Ina Bernsdorf-Koch, Vorsitzende des Vereins Kinder Bewegen, der das Jugendballettensemble unterstützt. „Für sie ist Ballett nun der berufliche Weg“, sagt sie.

Förderverein der Musikschule Heinrich Schütz bekommt Spende von Peter Carqueville (mitte). Links neben ihm steht Vereinsvorstand Rainer Kreher, rechts neben ihm Manuela Heschelmann. Mit dabei ist eine der Ballettgruppen der Musikschule, sowie deren Trainer. Foto: Marvin Reinhart

Damals im Publikum saß neben anderen Peter Carqueville. „Mir war es kalt unter der Haut“, wird er später über die Aufführung sagen. „Dieses Ensemble auf diesem Niveau, das hätte ich nicht erwartet.“ Peter Carqueville war begeistert von dem, was die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes auf ihre Beine gestellt haben. So sehr, dass der Chef des gleichnamigen Sanitätshauses am Mittwochabend eine Spende in Höhe von 5000 Euro an den Förderverein der Musikschule Heinrich Schütz überreichte.

„Auf jeden Fall wird das Geld der Ballett-Sparte zufließen“, sagt Vereinsvorstand Rainer Kreher, als Peter Carqueville, Förderverein, Vertreter der Musikschule und Schüler im großen Saal in der Clara-Zetkin-Straße zusammenkamen. Sein Verein kümmere sich um die Begabtenförderung und zähle Momentan rund 75 Mitglieder. Zur Feier des Abends führen die Schüler zwei Tänze auf – einen Mexikanischen und einen Tiroler.

Was der Verein mit dem Geld anstellen will? Hoch gehandelt werden bewegliche Ballettstangen, sagt Manuela Heschelmann. Die seien eine Grundlage fürs Ballett-Training. „Die Kinder können sich daran festhalten und Dehnübungen machen“, erläutert sie.