Barrierefreies Bürgerzentrum für Gemeinde Sonnenstein

Barrierefreiheit ist ein großes Thema, dem man sich in der Landgemeinde Sonnenstein verschrieben hat. Und nachdem in diesem Jahr bereits das Standesamt im Verwaltungssitz so gestaltet wurde, dass es für Rollstuhlfahrer und die Benutzer von Rollatoren ebenso gut passierbar ist wie mit einem Kinderwagen, geht es nun an ein Großprojekt.

Im Rahmen der Dorferneuerung soll das Verwaltungsgebäude in Weißenborn-Lüderode zu einem barrierefreien Bürgerzentrum werden. „Wir sind ein Grundzentrum, und das gilt es für die Bürger weiter zu entwickeln“, sagt Landgemeindebürgermeisterin Margit Ertmer (pl). Im kommenden Jahr soll daher ein Anbau an das bisherige Gebäude gesetzt werden. Ziel ist es dann, alle Dienstleistungen, darunter die Kasse, das Ordnungs- sowie das Einwohnermeldeamt, auf eine Ebene zu bringen, so dass diese Bereiche für alle Bürger gut erreichbar sind. Bezugsfertig soll der neue Gebäudetrakt noch 2020 sein.

Investiert werden laut Margit Ertmer in das Projekt rund 960.000 Euro. „Ohne eine Förderung über die Dorferneuerung könnten wir ein Vorhaben in dieser Größenordnung nicht angehen. Andererseits wissen wir, dass wir neuen Anforderungen und einem wichtigen Stück Infrastruktur gerecht werden müssen“, erklärt die Bürgermeisterin. Sind die Mitarbeiter in den neuen Verwaltungsteil umgezogen, geht es noch einen Schritt weiter. Dann soll das alte Objekt saniert werden.

Auch in Sachen barrierefreie Bushaltestellen soll sich etwas tun. In der Landgemeinde gibt es derzeit über 40 Haltepunkte. Um sie besser erreichbar zu machen, wurde für vier Ortschaften eine Förderung beantragt, und zwar für Jützenbach, Holungen, Silkerode und Weißenborn-Lüderode. „Wir hoffen, dass sie kommt, und haben selbst im Haushalt um die 270.000 Euro dafür eingestellt“, so Ertmer. Schritt für Schritt soll es dann auch andernorts beim Öffentlichen Personennahverkehr weitergehen.