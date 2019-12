Der 17 Jahre alte Verursacher meldete sich noch am gleichen Tag bei der Polizei in Erfurt.

Erfurt. In den Mittagsstunden des zweiten Adventsfeiertages stellte in Erfurt ein Zeuge in einem Gararagenkomplex mehrere Beschädigungen fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

10.000 Euro Schaden beim Wenden eines Pkw – 17-jähriger stellt sich reumütig selbst der Polizei

Allerdings sollte sich für die Polizei die Ermittlungsarbeit im Laufe des Tages wie von alleine erledigen. Denn der Verursacher selbst meldete sich reumütig bei der Polizei.

Wie sich herausstellte, hatte ein erst 17-Jähriger versucht, in der Nacht zuvor ein Auto aus einer der Garagen zu fahren, um es zu wenden. Dabei habe er die Kontrolle über das Lenkrad verloren und verursachte in der Folge Schäden an insgesamt drei Garagentoren, dem dazugehörigem Mauerwerk sowie an einem anderen Fahrzeug, welches in einer der betroffenen Garagen abgestellt war.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei mit 10.000 Euro angegeben. Den 17-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren, so unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Fahrens ohne gültige Erlaubnis.

Das Auto des 17-Jährigen hatte zudem keinen gültigen Versicherungsschutz. Wie die Polizei mitteilt, rechne man dem Jugendlichen hoch an, dass er sich zeitnah selbst gestellt hatte.