10-Jähriger rettet Mopedfahrer im Wartburgkreis das Leben

Unterbreizbach Nach einem Unfall in Unterbreizbach verliert ein Mopedfahrer viel Blut und ist dem Tod nah. Doch instinktiv handelt ein 10-jähriger Junge richtig - und wird zum Helden.

Am Abend des 02. Juni ist es in Unterbreizbach zu einem schweren Unfall gekommen, bei welchem ein Mann beinahe sein Leben verlor. Der 30-jährige Mopedfahrer fuhr laut Polizeiangaben über eine abgemähte Wiese und übersah einen Stacheldrahtzaun, der zur Eingrenzung eines Grundstückes diente. Er fuhr mit seinem Moped in den Zaun, wobei er sich lebensbedrohliche Verletzungen am Hals zuzog.

Draht an Feldweg gespannt – Mopedfahrer im Wartburgkreis schwer verletzt

Der Mann hatte jedoch Glück, dass der 10-jährige Lennard den Unfall beobachtete und instinktiv richtig handelte, indem er sich sein T-Shirt auszog und es wie selbstverständlich auf die stark blutende Wunde drückte.

Kleiner Held wird belohnt

Mit dieser heldenhaften Tat konnte er verhindern, dass der Mann am Unfallort an seinen schweren Verletzungen verblutete. Lennard rief zudem um Hilfe und konnte von einem Passanten gehört werden, der umgehend die Rettungskräfte alarmierte.

Am 14. Juni durfte Lennard gemeinsam mit seiner Familie die Landespolizeiinspektion Suhl besuchen. Dort erzählte er dem Leiter der Suhler Polizei, Wolfgang Nicolai, die ganze Geschichte. Dem kleinen Helden selbst geht es mittlerweile gut und er hat sich von dem Schock erholt.

Als Dankeschön bekam er einen Gutschein für einen Elektronikfachmarkt, ein paar Andenken an die Thüringer Polizei und eine Exklusivvorstellung eines Streifenwagens.

Das könnte Sie auch interessieren: