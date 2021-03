100.000 Euro Schaden bei Großrand von Lagerhalle in Südthüringen

Kaltennordheim. Beim Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hoher Sachschaden entstanden. Mehr als 80 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Bei einem Brand in einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Kaltennordheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache am Montagabend gegen 18.15 Uhr im Ortsteil Kaltenlengsfeld aus. In der größeren Stallung, die laut Polizei auch als Werkstatt genutzt wurde, befanden sich auch vier Fahrzeuge, aber nach ersten Erkenntnissen keine Tiere.

Etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Das Dach des Gebäudes wurde völlig zerstört. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Einsatzkräfte aus Kaltenlengsfeld, Kaltennordheim, Meiningen, Kaltensundheim und Mittelsdorf, sind noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es wurde niemand verletzt.

