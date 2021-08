11-jähriges Kind für drei Brandstiftungen im Kreis Hildburghausen verantwortlich

Saargrund In den letzten Wochen kam es im Saargrund im Kreis Hildburghausen zu drei Brandfällen. Nun konnte der Verursacher gefunden werden.

Bereits am 20. Juni brannte eine Futterkrippe an einem Waldweg in der Steinbergstraße im Saargrund und auch eine etwa ein Quadratmeter große Wiesenfläche in der Nähe geriet auf bis dato unbekannte Art und Weise in Brand. Die Kriminalpolizei nahm sich der Sache an und als es am 29. Juli zu einem weiteren Brandfall in der Steinbergstraße kam, war den Ermittlern klar, dass es sich um ein und denselben Täter handeln musste.

Die Befragungen von Zeugen und weitere Ermittlungen führten schließlich zu einem 11-jährigen Kind. Dieses gab alle drei Brandstiftungen zu. Der Fall wird nun der Staatsanwaltschaft übergeben.

