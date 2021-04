12-Jährige auf Skateboard wird im Ilm-Kreis angefahren

Riechheim Nach Unfall bei Riechheim ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Eine 12-Jährige, die am Mittwochnachmittag mit ihrem Skateboard auf einem Wirtschaftsweg zwischen Elleben und Riechheim unterwegs war, ist bei einem Unfall verletzt worden, erklärte die Polizei. Eine 16-jährige Moped-Fahrerin wollte die Skateboard-Fahrerin gegen 14.40 Uhr überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Jugendlichen, welche in der Folge verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.