13-Jähriger in der Innenstadt ausgeraubt - Unfall mit Straßenbahn - Mit Nacktbildern erpresst

Erfurt. Ein 13-Jähriger ist in Erfurt von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Das und weiteres meldet die Polizei am Donnerstag.

Drei Räuber haben in Erfurt Geld von einem Jugendlichen erbeutet. Ein 13-Jähriger war nach Angaben der Polizei von Donnerstag mit seinem 14 Jahre alten Freund in einem Geschäft in der Innenstadt. Sie wurden von drei Unbekannten angesprochen.

Unter einem Vorwand lockten sie die zwei Freunde aus dem Laden auf ein Parkdeck. Dort wurden sie aufgefordert, Geld herauszugeben. Dies verweigerten die beiden zunächst.

Das Trio bedrängte die Jungs weiter, bis der 13-Jährige schließlich 20 Euro herausgab. Anschließend flüchteten die Täter.

Erst vor wenigen Tagen hatte eine Mutter geschildert, wie ihr Sohn in Erfurt überfallen wurde.

Autofahrerin übersieht Straßenbahn

Eine Autofahrerin hat am Mittwochmorgen eine Straßenbahn übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Die 27-Jährige war mit ihrem VW in der Nordhäuser Straße unterwegs gewesen, als sich das Unglück ereignete.

Sie wollte auf Höhe der Erhard-Etzlaub-Straße wenden und bog nach links ab. Dabei übersah die VW-Fahrerin eine von hinten herannahende Straßenbahn. Der 54-jährige Fahrer der Straßenbahn konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Das Auto wurde dabei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

23-jähriger klaut Kleidung

Einem Dieb misslang der Versuch sich neu einzukleiden. Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige am Mittwochabend in ein Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt gegangen. Dort suchte er sich Kleidung im Gesamtwert von mehr als 100 Euro zusammen und verschwand damit in der Umkleidekabine.

Er entfernte die Preisschilder und verstaute die Errungenschaften in seinem Rucksack. Anschließend verließ er ohne zu bezahlen das Geschäft. Der Ladendetektiv hatte dies bemerkt und nahm die Verfolgung auf. Er konnte den Langfinger kurze Zeit später einholen.

Nach Videotelefonat erpresst

Ein 36-jähriger Mann aus dem Süden Erfurts ist nach einem Videotelefonat aufgefordert worden, Geld zu bezahlen. Am Dienstagvormittag hatte der 36-Jährige online eine Freundschaftsanfrage einer unbekannten Frau angenommen.

Nachdem beide zunächst Nachrichten austauschten, folgte schon bald ein Videotelefonat. In diesem waren beide Beteiligte unbekleidet.

Die Frau gab an, dass sie den 36-Jährigen gefilmt habe und diese Aufnahmen an die Kontakte des Mannes schicken würde, wenn er nicht 3000 Euro an sie zahlen würde. Der 36-Jährige ging nicht darauf ein und erstattete Mittwochfrüh Anzeige bei der Polizei.

Einbrecher ging leer aus

Ein Unbekannter ist in ein Bürogebäude in der Erfurter Innenstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drang er durch zwei nicht verschlossene Türen in das Gebäude ein und machte sich an einer weiteren Tür zu schaffen.

Diese führte zu einem Büroraum. Ungünstig für den Einbrecher war, dass sich dieses noch im Rohbau befand und es für ihn hier nichts zu holen gab. Mit leeren Händen machte er sich schließlich aus dem Staub. Mittwochmittag bemerkte eine Mitarbeiterin den Einbruch und informierte die Polizei.

