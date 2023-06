Vermisste 14-Jährige aus dem Weimarer Land nach Hinweis gefunden

Weimar. Eine 14-Jährige war seit mehr als einer Woche aus einem Wohnheim im Weimarer Land verschwunden. Nun konnte sie gefunden werden.

Die seit Mittwoch, 24. Mai, vermisste 14-Jährige aus der Landgemeinde Am Ettersberg ist nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten aufgefunden und wieder an die Jugendeinrichtung übergeben worden. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

Ein Mitarbeiter des Wohnheimes, hatte das Mädchen letztmalig am 24. Mai gegen 15 Uhr gesehen. Seitdem war die 14-Jährige verschwunden.

