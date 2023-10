15-Jähriger prallt mit Simson gegen parkendes Auto: Zwei Verletzte bei Unfall im Ilm-Kreis

Osthausen Zwei 15-Jährige sind bei einem Unfall in Osthausen im Ilm-Kreis verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Moped gegen ein Auto geprallt.

Am Montag gegen 21.30 Uhr war ein 15-jähriger Mopedfahrer mit seiner Simson auf der Schulstraße in Osthausen in Richtung Wülfershäuser Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Moped auf einen am Straßenrand geparkten und unbesetzten Pkw auf.

Der 15-jährige Fahrer und seine 15-jährige Mitfahrerin kamen dadurch zu Fall und verletzten sich. Beide kamen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.