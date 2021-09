15-Jähriger rast durch Erfurt: Schwerer Unfall unter Alkoholeinfluss

Erfurt. Unter dem Einfluss von Alkohol raste mit einem Auto in der vergangenen Nacht ein 15-Jähriger durch Erfurt. Das Auto überschlug sich, zwei Menschen dabei verletzt.

In Erfurt ereignete sich am Samstag kurz nach Mitternacht in der Stauffenbergalle ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Angaben der Polizei war der Fahrer eines Auto aus Richtung Talknoten in Richtung Schmidtstedter Knoten mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In einer Rechtskurve, kurz nach der Kreuzung Krämpferstraße, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus über die Grünfläche. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem Auto mit mehreren Bäumen, überschlug sich anschließend und kam nach zirka 120 Metern auf der Gegenspur zum Stehen.

Es stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der 48-jährige Beifahrer schien weit mehr unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. Der minderjährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der eingeklemmte Beifahrer erlitt schwere Verletztungen. Er habe sich nach Polizeiangaben mehrere Knochen gebrochen. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie viel Alkohol der Teenager intus hatte, ist noch unklar.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Auto entstand Totalschaden. Laut Polizei gehörte das Auto nicht dem verletzten Beifahrer, der den Jugendlichen ans Steuer gelassen habe. Es sei dem Beifahrer vom Halter des Fahrzeugs überlassen worden.

Mehr Blaulichtmeldungen