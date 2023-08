15 Wildunfälle in einer Woche: Polizei mahnt Autofahrer zu erhöhter Vorsicht

Rehe und anderes Wild kann plötzlich auf der Straße auftauchen. Darum sollten Autofahrer besonders am Morgen und am Abend vorausschauend fahren. (Symbolbild)

Hildburghausen. Im Landkreis Hildburghausen kam es in der vergangenen Woche vermehrt zu Wildunfällen. Darum warnt die Polizei eindringlich.

Allein im Landkreis Hildburghausen kam es laut Polizeiangaben in der vergangenen Woche zu 15 Wildunfällen. Das Risiko sei zwar im Frühjahr und Herbst besonders erhöht, doch laut Mitteilung der Polizei müssen Autofahrer auch jetzt mit regelmäßigem Wildwechsel rechnen.

So kam es am Mittwochnachmittag zwischen Zeilfeld und Leimrieth zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer mit einem Reh zusammenstieß. Am späteren Abend konnte ein Auto kurz vor Marisfeld aus Richtung Dillstädt kommend einem Tier nicht mehr ausweichen. Das Reh wurde dabei tödlich verletzt. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu schaden, allerdings entstand Sachschaden an den Autos.

In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf die Hinweise des deutschen Jagdverbandes. So hat ein etwa 20 Kilogramm schweres Reh, wenn es von einem Auto mit 100 Kilometer in der Stunde getroffen wird, ein Aufschlaggewicht von 500 Kilogramm. Autofahrer sollten besonders in den Abend- und frühen Morgenstunden an Wald- und Feldübergängen auf Wildtiere achten. Rehwild sei zudem selten allein unterwegs. Wenn ein Tier die Fahrbahn quert, könne es zu Nachzüglern kommen.

Sollte ein Tier auf der Fahrbahn auftauchen, empfiehlt es sich, das Lenkrad festzuhalten und keine Ausweichmanöver durchzuführen. Abblenden, Hupen und natürlich Bremsen kann eine Kollision verhindern. Zur Vermeidung von folgenschweren Zusammenstößen möchte die Polizei an eine vorausschauende Fahrweise und ein erhöhtes Gefahrenbewusstsein appellieren.

