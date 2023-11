150.000 Euro Schaden bei Brand im Landkreis Gotha

Waltershausen. Polizei und Feuerwehr im Einsatz: Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Gotha ist hoher Sachschaden entstanden.

Ein Brand hat in Waltershausen im Landkreis Gotha nach ersten Schätzungen einen Schaden von circa 150.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Donnerstagvormittag in der Straße "Stadtgraben" aus bisher ungeklärter dort gelagerter Unrat Feuer gefangen.

Die Flammen griffen anschließend auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses und breiteten sich immer weiter aus. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Verletzt wurde niemand.

