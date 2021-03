16-Jähriger liefert sich im Landkreis Gotha auf getunter Simson Verfolgungsjagd mit der Polizei

Seebergen Im Landkreis Gotha will die Polizei einen 16-jährigen Mopedfahrer kontrollieren. Der flüchtet jedoch und sorgt sogar für einen Hubschraubereinsatz.

Am Sonntag hat sich im Landkreis Gotha ein 16 Jahre alter Mopedfahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Montag informierte, war der 16-Jährige in Seebergen mit seiner Simson S51 unterwegs und sollte einer Kontrolle unterzogen werden.

Zunächst sei der Jugendliche geflüchtet, konnte jedoch gestellt werden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Beamten stellten fest, dass sein Moped stark getunt war und Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h ermöglichte. Der Führerschein des 16-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen ihn ein und übergaben ihn in die Obhut der Erziehungsberechtigten.

