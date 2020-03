Ein junger Mann auf einer Simson flüchtete in Sondershausen vor der Polizei (Symbolfoto).

Sondershausen. Die Polizei wollte einen jungen Mann auf einer Simson in der Sondershäuser Innenstadt kontrollieren. Er flüchtete und raste aus diesem Grund rücksichtslos durch die Stadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16-Jähriger mit getunter Simson rast rücksichtslos durch Sondershäuser Innenstadt

Ein Simson-Fahrer ist am Samstag gegen 15.30 Uhr der Polizei in der Sondershäuser Innenstadt aufgefallen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Simson-Fahrer sein Versicherungskennzeichen zur Hälfte abgeklebt, sodass nur die Zahlenkombination zu erkennen war. Polizisten wollten ihn deshalb kontrollieren.

Der Simson-Fahrer fuhr auf der Gartenstraße aus Richtung Vor der Jechator in Richtung Bebrastraße gemeinsam mit zwei anderen Kradfahrern. Der Fahrer ignorierte das Anhaltesignal der Polizisten und gab stattdessen Gas. Auch das eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn störte den Fahrer nicht - dieser erhöhte seine Geschwindigkeit weiter.

Der Fahrer fuhr rücksichtslos über den Gehweg in eine Gasse entlang der Bebra in Richtung Busbahnhof und kam den Beamten mit hoher Geschwindigkeit in der Ferdinand-Schlufter-Straße auf dem Gehweg wieder entgegengefahren.

Dort querte der Simsonfahrer plötzlich die Fahrbahn, sodass ein unbeteiligtes Auto eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu vermeiden. Weiterhin mussten zwei Fußgänger auf dem Gehweg abrupt stoppen, um nicht vom Simson-Fahrer erfasst zu werden.

Die Polizei verlor den Simson-Fahrer vorerst im Bereich der Galerie „Am Schlossberg“ aus den Augen. Später fanden die Polizisten den Fahrer und dessen Simson S 51 im Bereich seiner Anschrift, nachdem er bei seiner Flucht im Stadtpark in einen Bachlauf gefahren war und einen Unfall hatte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Alkohol oder Drogen hatte der Fahrer nicht konsumiert, eine aktuelle Fahrerlaubnis konnte der Fahrer ebenfalls vorweisen.

Die Polizei konnte allerdings den Grund der rücksichtlosen Flucht ermitteln - eine eigenständig vorgenommene Leistungssteigerung durch einen ausgetauschten Zylinderkopf. Durch die vorgenommene und nicht abgenommene Leistungsveränderung änderte sich die Fahrzeugart, für die der Fahrer nicht mehr die erforderliche Fahrerlaubnis besaß.

Den erst 16-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fehlende Haftpflichtversicherung. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die beiden unbekannten gefährdeten Fußgänger und der unbekannte gefährdete Fahrzeugführer werden gebeten, sich umgehend bei der PI Kyffhäuser unter der 03632-6610 oder persönlich zu melden.

Andere Passanten, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere zu möglichen weiteren Gefährdungen im Innenstadtbereich machen können, werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Polizei erinnert an Motorradsaison - Frau bei Unfall schwer verletzt