17-Jährige aus Nordhausen wird vermisst – Polizei veröffentlicht Foto

Nordhausen Seit dem 11. September wird eine 17-Jährige aus Nordhausen vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Seit dem 11. September wird die 17-jährige Mariella Fabienne Schick aus Nordhausen vermisst. Mariella verließ am Montag gegen 5.30 Uhr ihre Unterkunft in Nordhausen in der Parkallee. Für gewöhnlich nutzt sie zu dieser Zeit den öffentlichen Personennahverkehr (Staßenbahn Linie 10; Bahnanbindung Nordhausen - Bleicherode), um nach Bleicherode zu ihrer Ausbildungsstätte zu gelangen. Hier kam sie jedoch nicht an. Wie die Polizei weiter mitteilt, sei dieses Verhalten für sie untypisch. Gegenwärtig gebe es keine Anhaltspunkte für eine Fremd- oder Eigengefährdung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Mariella Fabienne Schick ist 167 cm groß und von schlanker Gestalt. Sie hat blau-graue Augen und schwarz-lila-gefärbte, lange Haare. Mariella trägt für gewöhnlich eine Brille und einen Nasenpiercing im linken Nasenflügel. Bekleidet war sie am Tag des Verschwindens mit einem blau-weißem Kleid.

Die Polizei in Nordhausen sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt von Mariella Fabienne Schick geben können. Hinweise nimmt zudem jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die sachbearbeitende Dienststelle in Nordhausen ist unter der Telefonnummer 03631/960 erreichbar.

