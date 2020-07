Erfurt. Ein 17-Jähriger trat in Erfurt aufs Gas, als ihn Polizisten kontrollieren wollte. Als ihn die Beamten gestoppt hatten, kam nicht nur der Drogenkonsum des Mannes ans Licht.

17-jähriger Autofahrer versucht, in Erfurt vor Polizei zu fliehen

Eine Streifenbesatzung wurde in der vergangenen Nacht in der Erfurter Innenstadt auf einen Ford Galaxy aufmerksam. Das Auto war nämlich ohne Kennzeichen unterwegs. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr davon. Er versuchte, den Streifenwagen zu rammen, was die Polizisten mittels Ausweichmanöver verhinderten. Sie konnten das Auto schließlich zum Anhalten bringen und den 17-jährigen Fahrer kontrollieren.

Der junge Mann hatte Drogen genommen, aber keine Fahrerlaubnis. Zudem hatte er den Schlüssel eines Autos einstecken, das erst vor einigen Tagen in Erfurt gestohlen wurde.

