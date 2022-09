Ein Jugendlicher ist in Sömmerda erst auf einem Supermarktparkplatz und dann auf der Polizeiwache ausgerastet. (Symbolbild)

17-Jähriger greift Mann auf Parkplatz an und randaliert auf Polizeiwache

Ein Jugendlicher ist in Sömmerda in der Polizeiwache ausgerastet.

Ein 17-Jähriger beschäftigte am Samstagabend (24.09.2022) die Polizei in Sömmerda. Auf einem Supermarktparkplatz war er mit einem 40-Jährigen in Streit geraten.

Dabei griff der Jüngere laut Polizei seinen Kontrahenten mit einer Bierflasche und einem Brecheisen an und verletzte ihn im Gesicht leicht. Als der Jugendliche auf die Polizeiwache gebracht wurde, rastete er völlig aus. Er trat und schlug gegen das Mobiliar.

Um Schlimmeres zu verhindern, wurde er laut Polizei zu Boden gebracht und gefesselt. Der polizeibekannte 17-Jährige wurde einem Betreuer übergeben und erhielt unter anderem eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

