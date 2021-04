18-jährige Frau verunglückt zwischen Buchholz und Stempeda

Stempeda. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt eine Fahranfängerin auf gerader Strecke von der Straße ab und überschlägt sich mehrfach.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der Landstraße zwischen Stempeda und Buchholz. Eine 18-jährige Frau fuhr mit einem Audi in Richtung Buchholz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Acker mehrfach. Die junge Frau wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt, wurde aber trotzdem zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in das Südharz-Klinikum gebracht. An der Unfallstelle kam es für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten zu einer Vollsperrung der Landstraße. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Männer und Frauen mehrerer Feuerwehren im Einsatz.